PERU

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Pou anaien zortzigarren espedizioa Andeetako Cordillera Blancara

Iragarkia
Hermanos-Pou-Cordillera-Blanca-Los-Andes
18:00 - 20:00

Pou anaiak, Andeetako Cordillera Blancan. Irudia: EITB

author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Abentura ez da ondo hasi, izan ere, Eneko, anaia zaharrena, 15 egunez egon da ohean gaixorik bronkitis batekin. Behin sendatuta, 5.350 metroko altuera duen Ichic Ultan gailurra egin dute.

Kirol gehiago Mendi kirolak Pou Anaiak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X