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Carlota Cigandak ez du kortea gainditu Amundi Evian Championshipean

75 kolperekin amaitu duen bigarren jardunaldi baten ostean, guztira 147rekin, ezin izan du lehenengo jardunaldiko jokoa hobetu.

Carlota Ciganda golf jokalaria
Carlota Ciganda; Argazkia: EFE
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KIROLAK EITB

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Carlota Ciganda golflariak ezin izan du kortea gainditu Amundi Evian Championship txapelketean, eta kanporatua izan da. 75 kolperekin amaitu duen bigarren jardunaldian, guztira 147rekin, ezin izan du lehenengo jardunaldiko jokoa hobetu eta bere ibilbidea amaitu du txapelketan.

Lottie Woad britaniarrak 64 kolpeko txartela sinatu du (7 parraren azpitik), txapelketako lidergoa eskuratuz, Eviango golf zelaian jokatzen ari den txapelketan.

Munduko lehen postuan dagoen Nelly Korda estatubatuarrak ere ez du korta gainditu, bere jokoa hobetu duen arren 69 kolpeko txartelarekin (-2), ostegunean baino bost kolpe gutxiago.

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