Linda Noskovak ez dio aukerarik eman Muchovari eta Wimbledon irabazi du
Noskova Wimbledoneko txapeldun gazteena da Petra Kvitova herrikideaz geroztik, 2011n, eta hirugarren txekiarra azken lau urteetan.
Linda Noskovak Wimbledon txapelketako garaile izendatu da larunbat Karolina Muchova herrikideari 6-2, 5-7 eta 6-3 irabazita, bere ibilbideko lehen Grand Slama lortuta.
Noskovaren erasoko jokoa, bikaina izan da All England Clubean bi astetan zehar izandako lehiaketan, gakoa izan da aurkariaren esperientziari gailentzeko. Azken hori galtzaile atera da berri txapelketa handi bateko finalean, duela bi urte Roland Garrosen Iga Swiatek poloniarraren aurka jokatu zuenaren ostean.
21 urteko tenislariak bi ordu eta erdi behar izan ditu bere ibilbideko garaipenik garrantzitsuena lortzeko. Wimbledongo txapeldunik gazteena da Petra Kvitova herrikideak irabazi zuenetik 2011n, eta hirugarren txekiarra azken lau urteetan.
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