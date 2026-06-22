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Nadia Erostarbe, hirugarren Championship Tourreko Saquarema Pro proban

Zarauztarrak 8,67ko emaitza lortu du finalaurrekoetan, Tya Zebrowski frantziarraren 14,84koaren aurka.
Nadia Erostarbe
Nadia Erostarbe Saquarema Pro proban. Irudia: Basque Team
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KIROLAK EITB

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Nadia Erostarbek hirugarren postua lortu du Championship Tourreko Saquarema Pro proban, Rio de Janeiron. Horrela, zarauztarra bigarrenez sartu da podiumean denboraldi honetan.

Erostarbek ur karioketan jokatu zen lehen kanporaketan hasi zuen denboraldiko ibilbidea, Yolanda Hopkinsen aurka. 10,83ko puntuazioa lortu zuen orduan euskaldunak. Portugaldarrak, berriz, 9,10ekoa. Bigarren txandan, Molly Picklum australiarra garaitu zuen final-laurdenetarako txartela lortuz. Caitlin Simmers estatubatuarraren aurka lehiatu zen orduan, baita garaitu ere. 8,33 eta 7,50ekin puntuatutako bi olaturen ostean, finalerdietarako bidea hartu zuen gipuzkoarrak.

Azken proba honetan, Tya Zebrowski izan du aurkari, 14 urteko surflari frantziarra. Zarauztarrak ezin izan ditu azken honek lortutako 14,84 puntuak garaitu eta lortutako 8,67 puntuek eman dioite hirugarren postua. Hori gutxi ez eta CTko sailkapen nagusian lau postu igo eta Top 10ean sartu da berriro.

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