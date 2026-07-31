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Carlota Cigandak ez du kortea gainditu Britaniako Irekian

Nafarra bere mailarik onenetik urrun egon da, eta ostiral honetan +6ko sinadura lortu du, osteguneko +3ari gehituta.
Carlota Ciganda
Carlota Ciganda. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Carlota Ciganda golf-jokalariak ezin izan du kortea gainditu Britainiako Irekian, txapelketako lehen bi jardunaldien ostean. Nafarra bere maila onenetik urrun egon da, eta ostiral honetan +6ko marka sinatu du, osteguneko +3ari gehituta, 151 kolpe batuz.

Ryu Haeran hegokorearrak, urteko azken bi majoretako irabazleak, 135 kolperekin bukatu du jardunaldia (7 parraren azpitik), eta ostiral honetan 69 kolpeko (-2) txartela sinatuz.

Shiho Kuwaki japoniarrari kolpe bat ateratzen dio, eta bi Yealimi Noh estatubatuarrari eta Jeeno Thitikul thailandiarrari.

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