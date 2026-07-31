Piraguismoa
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Miren Lazkano, Oklahoman brontzea irabazita: “Esperientzia berria, polita eta positiboa izan da"

Iragarkia
Miren Lazkano Piraguista
18:00 - 20:00
Miren Lazkano palista zumaiarra. Irudia: EITB.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Mren Lazkano etxean da iragan asteako Kayak Krossekoo Munduko txapelketan brontzezko domina poltsikoratuta.

Balentriak datorrenari aurre egiteko indarrez bete du Basque Teameko palista.

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