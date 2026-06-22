Nadia Erostarbe, tercera en la prueba Saquarema Pro del Championship Tour
La de Zarautz ha logrado un resultado de 8,67 en la semifinal, ante el 14,84 de la francesa Tya Zebrowski.
Nadia Erostarbe ha conseguido el tercer puesto en la prueba Saquarema Pro del Championship Tour, disputada en Río de Janeiro. Así, la zarauztarra ha pisado podio por segunda vez en la temporada.
Erostarbe comenzó su andadura de la temporada ante Yolanda Hopkins, en la primera eliminatoria que se disputó en aguas cariocas. La vasca obtuvo entonces una puntuación de 10,83. La portuguesa, por su parte, consiguió un 9,10. En la segunda ronda, derrotó a la australiana Molly Picklum consiguiendo el pase a los cuartos de final. En esta fase, le tocó medir sus fuerzas contra la estadounidense Caitlin Simmers y la derrotó con dos olas puntuadas con 8,33 y 7,50. Con esta victoria, la guipuzcoana se encaminó a las semifinales.
En esta última prueba se ha enfrentado a Tya Zebrowski, una talentosa surfista de 14 años. La zarauztarra no ha podido con los 14,84 puntos obtenidos por la francesa por lo que se ha adjudicado el tercer puesto con los 8,67 puntos conseguidos. Por si fuera poco, ha subido cuatro puestos en la general de CT y ha vuelto a meterse en el Top 10.
Te puede interesar
Wyndham Clark gana el US Open por segunda vez en su carrera
Clark ha reeditado su triunfo de 2023, con un total de cuatro golpes bajo par, uno menos que Sam Burns, que ha luchado por la victoria hasta la conclusión de la jornada del domingo. Jon Rahm, tras quedar fuera de la competición del fin de semana, ha pasado al décimo puesto de la clasificación mundial.
El andaluz Mario Galiano repite victoria en Meaztegi
El andaluz Mario Galiano ha sido el ganador del V Bizkaia Open, repitiendo el triunfo conseguido el pasado año en el campo de Meaztegi. Galiano ha dominado con autoridad en las tres jornadas y firmado una tarjeta total de 14 bajo par que le ha permitido superar en tres golpes al abulense Álvaro Morales y al catalán Marc Sabria, ambos con -11. El doble ganador del Masters de Augusta, José María Olazabal, ha finalizado en la 36ª posición, con uno bajo par.
Quedada motera a favor de la igualdad en Lemoa
En Lemoa se ha celebrado una concentración motera, pero no una cualquiera, la primera concentración motera para dar visibilidad a las mujeres dentro de este ámbito. Llevan años sumando kilómetros sobre el asfalto, y ahora han optado por organizarse.
Burdin Hesiko mendi lasterketa; memoria, solidaridad y deporte
En Gamiz-Fika se ha disputado una nueva edición del trail, Burdin Hesiko mendi lasterketa solidarioa, una prueba que no escapa a la competición pero que mantiene su esencia solidaria. Este año ha habido récord de participantes, con un total de 1.200. La victoria ha sido para Zaid Ait Malek, y Sonia Vizcaino.
Rahm no pasa el corte en el US Open
Después de una errática segunda jornada que le ha dejado con seis golpes por sobre el par, el de Barrika ha caído en picado hasta tener que abandonar.
Eventos deportivos y calor: “Lo importante es la hidratación”
El doctor Iñaki Arratibel da una serie de recomendaciones a quienes practican deporte en días de mucho calor. Además de la hidratación, comenta que son muy importantes la alimentación, la vestimenta y el sentido común.
Jon Rahm arranca el US Open en segunda posición, con dos bajo par, en una primera jornada marcada por la niebla
El golfista vasco se encuentra en la clasificación, de manera provisional, a cuatro golpes del estadounidense Wyndham Clark, que es líder. En un día en que la competición ha estado detenida durante casi dos horas, por las condiciones meteorológicas, Rahm ha podido disputar trece hoyos, y está empatado con otros siete hombres, en ese segundo puesto.
José María Olazabal: “Los profesionales tenemos la ilusión y las ganas de jugar el V. Bizkaia Open”
José María Olazabal, doble ganador del Masters de Augusta, encabeza el cartel del V. Bizkaia Open, considerado como el 'major' del circuito de la Asociación de Profesionales de Golf de España (PGAe) que se jugará este fin de semana en el campo vizcaíno de Meaztegi. Junto a Olazabal, hay una nómina de 145 jugadores inscritos, récord del torneo. El de Hondarribia también ha analizado el US Open de este año, así como las opciones de Jon Rahm en el torneo.
El Hipódromo de San Sebastián presenta la 110ª Temporada de Verano
Hemos estado en la presentación de la 110ª Temporada de Verano, en la cual se disputarán 76 carreras en total. EITB, gracias a la recuperación del acuerdo de colaboración con el Hipódromo de San Sebastián, emitirá los resúmenes en el noticiario y en los soportes digitales.