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Nadia Erostarbe, tercera en la prueba Saquarema Pro del Championship Tour

La de Zarautz ha logrado un resultado de 8,67 en la semifinal, ante el 14,84 de la francesa Tya Zebrowski.

Nadia Erostarbe
Nadia Erostarbe en el Saquarema Pro. Imagen: Basque Team
Euskaraz irakurri: Nadia Erostarbe, hirugarren Championship Tourreko Saquarema Pro proban
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KIROLAK EITB

Última actualización

Nadia Erostarbe ha conseguido el tercer puesto en la prueba Saquarema Pro del Championship Tour, disputada en Río de Janeiro. Así, la zarauztarra ha pisado podio por segunda vez en la temporada.

Erostarbe comenzó su andadura de la temporada ante Yolanda Hopkins, en la primera eliminatoria que se disputó en aguas cariocas. La vasca obtuvo entonces una puntuación de 10,83. La portuguesa, por su parte, consiguió un 9,10. En la segunda ronda, derrotó a la australiana Molly Picklum consiguiendo el pase a los cuartos de final. En esta fase, le tocó medir sus fuerzas contra la estadounidense Caitlin Simmers y la derrotó con dos olas puntuadas con 8,33 y 7,50. Con esta victoria, la guipuzcoana se encaminó a las semifinales.

En esta última prueba se ha enfrentado a Tya Zebrowski, una talentosa surfista de 14 años. La zarauztarra no ha podido con los 14,84 puntos obtenidos por la francesa por lo que se ha adjudicado el tercer puesto con los 8,67 puntos conseguidos. Por si fuera poco, ha subido cuatro puestos en la general de CT y ha vuelto a meterse en el Top 10.

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