AUTOMOBILISMOA
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Angela Vilariño: “Buelta pixka bat kostatu zait, baina gutxinaka hobetzen ari gara eta oso pozik nago”

Angela Vilariño
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Angela Vilariño pilotua lehiaketara itzuliko da bost urteko etenaldiaren ostean. Europako Mendi Txapelketan lehiatuko da, eta “moldatzen” eta “lasterketaz lasterketa hobetzen” ari badira ere, “emakumezkoen kopa berriro ekartzen” saiatuko dela adierazi du hondarribiarrak. (Bideoa gazteleraz)

Angela Vilariño pilotua lehiaketara itzuliko da bularreko minbizia gaindituta
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