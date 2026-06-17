Ángela Vilariño: “Me ha costado un poco la vuelta, pero poco a poco vamos mejorando y estoy muy contenta”

El Euskadi Professional Tennis Circuit, reúne a los torneos vascos que forman parte del calendario World Tennis Tour. En total son cinco; el Open Laukariz, el Open Kiroleta y el Torneo Internacional de Getxo en categoría masculina, y dos femeninos, el de Jolaseta, que aúna las dos categorías, y el Araba World Tennis de la peña vitoriana. El primero de los torneos, el de Laukariz, arrancará este domingo.