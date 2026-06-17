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Ángela Vilariño: “Me ha costado un poco la vuelta, pero poco a poco vamos mejorando y estoy muy contenta”

Angela Vilariño
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Angela Vilariño: “Buelta pixka bat kostatu zait, baina gutxinaka hobetzen ari gara eta oso pozik nago”
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KIROLAK EITB

Última actualización

La piloto Ángela Vilariño vuelve a competir tras más de cinco años de parón. Compite en el Campeonato de Europa de subidas de montaña, y aunque se están “adaptando” y “mejorando carrera a carrera”, intentará “volver a traer la copa femenina”.

La piloto Ángela Vilariño regresa a la competición tras superar un cáncer de mama
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Sandra Gómez, única mujer que ha logrado colarse en la fase final del Red Bull Erzbergrodeo 2026

Sandra Gómez, campeona del mundo de enduro extremo, afincada en Atxondo, ha sido la única mujer participante, en una de las pruebas más exigentes de hard enduro, el Red Bull Erzbergrodeo. De los 1.100 motoristas inscritos, solo quince completaron la carrera. Sandra Gómez no llegó hasta el final, pero fue la única mujer que logró colarse en la fase final de la prueba.

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