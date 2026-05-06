Angela Vilariño lehiaketara itzuliko da, bularreko minbizia gainditu ondoren

Bost urteko tratamenduaren ondoren, Hondarribiko pilotuak abenduan jaso zuen sendagiria. Gaur jakinarazi du Europako Mendi Txapelketara itzuliko dela. Gainera, Porsche 911 GT3 bat gidatuko du.

Angela Vilariño pilotu hondarribiarra, Porsche 911 GT3 autoarekin.

KIROLAK EITB

Angela Vilariño pilotu gipuzkoarra lehiaketara itzuliko da bularreko minbizia gainditu eta gero.

Hondarribiko pilotuak gaur iragarri duenez, Europako Mendi Txapelketara itzuliko da, eta, gainera, Porsche 911 GT3 auto bat gidarituko du.

Vilariño Espainiako Estatuko automobilismoaren erreferentzia handienetako bat da, eta kirol ibilbide luzea du atzean. Vilariño Europako mendiko piloturik sarituenetako bat da.

Bere kirol arrakastez haratago, Angela Vilariñok borroka pertsonal garrantzitsua libratu du azken urteetan, bularreko minbizia gainditu baitu .

Bost urteko tratamenduaren ondoren, pilotuak sendagiria jaso zuen 2025eko abenduan, eta orain "inoiz baino indar eta ilusio handiagoarekin" ekingo dio kirol etapa berriari.

Itxaropenaren eta minbiziaren aurkako borrokaren ikur gisa, bai bere kaskoak, bai Porsche 911 GT3 autoak, denboraldi osoan zehar arrosa kolorea izango dute.

Angela Vilariño

Urte hauetan bizitako guztiaren ondoren, berriro maila gorenean lehiatu ahal izatea oso garrantzitsua da niretzat

"Oso pozik eta ilusionatuta nago proiektu honekin eta Europako Mendi Txapelketara Porsche 911 GT3 bezalako auto berezi batekin itzultzearekin. Urte hauetan bizitako guztiaren ondoren, berriro maila gorenean lehiatu ahal izatea oso garrantzitsua da niretzat", azpimarratu du kirolari gipuzkoarrak ohar batean.

"Bihotzez eskerrak eman nahi dizkiet Gipuzkoako Foru Aldundiari, Irungo Udalari, Alpinestarsi, Arairi, BG Media Taldeari eta, bereziki, Fito Cabralesi eta Fito & Fitipaldis talde osoari, proiektu hau errealitate bihurtzen eta bideragarri egiten laguntzeagatik", gaineratu du.

