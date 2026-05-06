Angela Vilariño lehiaketara itzuliko da, bularreko minbizia gainditu ondoren
Bost urteko tratamenduaren ondoren, Hondarribiko pilotuak abenduan jaso zuen sendagiria. Gaur jakinarazi du Europako Mendi Txapelketara itzuliko dela. Gainera, Porsche 911 GT3 bat gidatuko du.
Angela Vilariño pilotu gipuzkoarra lehiaketara itzuliko da bularreko minbizia gainditu eta gero.
Hondarribiko pilotuak gaur iragarri duenez, Europako Mendi Txapelketara itzuliko da, eta, gainera, Porsche 911 GT3 auto bat gidarituko du.
Vilariño Espainiako Estatuko automobilismoaren erreferentzia handienetako bat da, eta kirol ibilbide luzea du atzean. Vilariño Europako mendiko piloturik sarituenetako bat da.
Bere kirol arrakastez haratago, Angela Vilariñok borroka pertsonal garrantzitsua libratu du azken urteetan, bularreko minbizia gainditu baitu .
Bost urteko tratamenduaren ondoren, pilotuak sendagiria jaso zuen 2025eko abenduan, eta orain "inoiz baino indar eta ilusio handiagoarekin" ekingo dio kirol etapa berriari.
Itxaropenaren eta minbiziaren aurkako borrokaren ikur gisa, bai bere kaskoak, bai Porsche 911 GT3 autoak, denboraldi osoan zehar arrosa kolorea izango dute.
Angela Vilariño
Urte hauetan bizitako guztiaren ondoren, berriro maila gorenean lehiatu ahal izatea oso garrantzitsua da niretzat
"Oso pozik eta ilusionatuta nago proiektu honekin eta Europako Mendi Txapelketara Porsche 911 GT3 bezalako auto berezi batekin itzultzearekin. Urte hauetan bizitako guztiaren ondoren, berriro maila gorenean lehiatu ahal izatea oso garrantzitsua da niretzat", azpimarratu du kirolari gipuzkoarrak ohar batean.
"Bihotzez eskerrak eman nahi dizkiet Gipuzkoako Foru Aldundiari, Irungo Udalari, Alpinestarsi, Arairi, BG Media Taldeari eta, bereziki, Fito Cabralesi eta Fito & Fitipaldis talde osoari, proiektu hau errealitate bihurtzen eta bideragarri egiten laguntzeagatik", gaineratu du.
Zure interesekoa izan daiteke
Rahmek akordioa sinatu du DP World Tourrekin
Hilabetetako tentsioen ondoren, Barrikako golf jokalariak Europako zirkuituarekin duen gatazka konpondu du, zigorrak ordaintzea eta hainbat txapelketatan parte hartzea adostuta.
Nadia Erostarbe: “Egin dudan lehiaketaz harro nago, baita hirugarren postu honetaz ere”
Surfeko Munduko Zirkuitoko hirugarren postua eskuratu du Nadia Erostabek. Zarauztarra harro dago lortutakoarekin “txapelketa irabaztera” joan zen arren. Orain bederatzigarren doa rankinean eta “hurrengo frogetan hobetzen saiatzea” du helburu.
Nadia Erostarbek hirugarren amaitu du Snapper Rocksen, eta munduko hamar onenen artean sartu da
Stephanie Gilmorek, zortzi aldiz munduko txapeldun izandakoak, Zarauzko surflaria finalerdietan kanporatu zuen, nahiz eta Erostarbek olaturik onena hartu eta 8,50 puntu bildu.
Nadia Erostarbek Bonsoy Gold Coasteko finalerdiak jokatuko ditu
Zarauztarrak Gabriela Bryan hawaiarra gainditu du (15.67-14.33) Australiako probako final-laurdenetan.
Europako bi final jokatuko dira San Mamesen: Bordeaux-Leinster eta Ulster-Montpellier
Errugbiko Europako txapelketa garrantzitsuenetako bi finalak maiatzaren 22an eta 23an jokatuko dira San Mames estadioan.
Alex Zanardi 1 Formulako pilotu ohia, paralinpismoaren mitoa eta erresistentziaren sinboloa hil da
Paraziklista gisa, urrezko lau domina paralinpiko lortu zituen Londres 2012 eta Rio 2016 olinpiar jokoetan. Zanardik arrasto sakona utzi du kirol alorrean izandako lorpenengatik eta, batez ere, bizitzan izandako zailtasunei aurre egiteko erakutsitako indarragatik.
Naroa Arrasate, Europako txapeldunordea: “Pena da urreagatik borrokan lesionatzea, baina zilarrarekin pozik nago"
Naroa Arrasate nafarrak zilarra bereganatu du Europako halterofilia txapelketan, 69 kiloko kategorian. Atarrabiako kirolaria urrea lortzeko lehian sartu zen, baina 131 kilo altxatzen saiatu zenean, ukondoa atera zitzaion. Edonola ere, 23 urteko halterofiloa pozarren dago Europan domina eskuratu eta maila bikaina eman duelako.
Eneko Pouk Carros de Foc zeharkaldia egin du
Kirolari arabarrak Isa Casado gipuzkoarrarekin, Alfredo del Campo errioxarrarekin eta Albert Babot andorrarrarekin batera burutu du Pirinioetako ibilbidea. Taldeak 60 kilometro eta 5.100 metroko desnibel positiboko zeharkaldia egin dute hiru jardunaldi gogorretan.
Nelly Kordak irabazi du Chevron Championship txapelketa; Carlota Cigandak hamabigarren amaitu du
Carlota Ciganda nafarra hamabigarren postuan geratu zen, -4 punturekin. Bigarren aldiz irabazi du txapelketa honetan.