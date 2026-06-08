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Nelly Korda gana el US Open, y suma ya cuatro “grandes” en su carrera

La golfista estadounidense ha obtenido la victoria con un golpe de ventaja sobre la mexicana Gaby López y la británica Charley Hull. Korda ha finalizado el US Open con un acumulado de ocho bajo par.
Nelly Korda
Nelly Korda, en imagen de archivo. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Nellly Kordak Estatu Batuetako Irekia irabazi du, eta lau txapelketa nagusi daramatza bere ibilbidean
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

La golfista estadounidense Nelly Korda ha ganado el US Open de 2026, en la madrugada de este lunes, hora de Euskal Herria, y, de esta forma, suma ya cuatro “grandes” en su carrera. Korda ha obtenido la victoria con un golpe de ventaja sobre la mexicana Gaby López y la británica Charley Hull, y ha finalizado el US Open con un acumulado de ocho bajo par.

En este contexto, Korda ha ganado con un “putt” final que le ha otorgado el par en el hoyo 18, para hacerse con el triunfo, ante López y Hull. Es el primer US Open de su carrera y el cuarto torneo que conquista en esta temporada; ganó también el anterior “grande”, el Chevron Championship.

En la última jornada, la estadounidense ha entregado una tarjeta de -2. Comenzó sin brillo el campeonato, con dos sobre el par en el primer día de competición, pero su sobresaliente desempeño en las tres siguientes jornadas le ha dado la victoria.

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