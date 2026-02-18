Arrieta Rodriguez donostiarra 33. sailkatu da bere debut olinpikoan
Gipuzkoarrak 1:46.83ko denbora markatu du bi jaitsierak pilatuta, Mikaela Shiffrin txapeldun olinpikoarengandik (1:39.10) 7.73ra. Camille Rast suitzarrak (1:40.60) eta Anna Swenn Larsson suediarrak (1:40.81) osatu dute podiuma.
Gipuzkoarra, 23 urterekin, Neguko Jokoetan lehiatu den lehen euskal eskiatzailea izan da Ainhoa Ibarra duela 28 urte, 1998an, Naganoko Jokoetan, aritu zenetik. Donostiarrak proba hasi baino egun batzuk lehenago adierazi zuen bere helburua 20 eskiatzaile onenen artean sartzea zela.
Rodriguezek 1:46.83ko denbora markatu du bi jaitsierak pilatuta. Lehenengoan, Olympia delle Tofane pista eskiatu du, 1.735 metroko altueran eta 180 metroko desnibelarekin, 51 segundo eta 19 ehunenetan, Shiffrin estatubatuarraren kronotik lau segundo eta sei ehunenera amaituz.
Bigarren txandan, Arrieta Rodriguezek 55.64ko denbora sinatu du, 32. postuan kokatuz 1:46.83 kronoarekin, nahiz eta azkenean Madelene Beck Liechtensteineko eskiatzaileak (1:46.65) gainditu duen.
Kataluniako zirkuituak 2032raino luzatu du kontratua, eta bi urterik behin lasterketak hartuko ditu
1 Formulak 2026, 2028, 2030 eta 2032 urteetarako dauzka lasterketak aurreikusita Bartzelonan, Spa-Francorchamps zirkuituarekin aldizkatuko duen egutegian.
Klaebok historia egin du Neguko Jokoetan, bederatzigarren urre olinpikoa eskuratuta
29 urteko norvegiarra orain arte urrezko domina gehien lortu dituen kirolaria da, Bjorn Daehlieri, Marit Bjorgeni eta Ole Einar Bjornersi aurrea hartu baitie.
Anthony Kimek irabazi du Adelaideko LIV Golf txapelketa, ezustean, eta Jon Rahm bigarren sailkatu da
Golf jokalari estatubatuarra hamabi urtez izan zen goreneko mailatik kanpo. Adelaiden, txapelketako azken jardunaldian, Rahm eta Bryson DeChambeau menderatu ditu, hirugarren egunaren amaieran bi horiek lehen postuan izan arren, Kim atzetik segika 5 kolpera zutela.
Carlota Ciganda laugarren izan da Riaden, denboraldiko lehen txapelketan
7. zuloko bogey bikoitzak nafarrak garaipena lortzeko aukerak zapuztu ditu, eta sei birdie pilatu ditu 3, 6, 9, 15, 16 eta 17. zuloetan.
Salsamendik agur esan die Olinpiar Jokoei Klaebok urrea irabazi duen proban
Brasilekin lehiatu duen eskiatzaile nafarrak 97. postuan bukatu du estilo libreko iraupen-eskiko proba, hamar kilometroko distantzian.
Eguibarrek eta Romerok ez dute final-laurdenetako eta final-zortzirenetako langa gainditu, hurrenez hurren
Romerok azpimarratu du "pozik" dagoela egindako jaitsierarekin, baina "ez emaitzarekin". Bere aldetik, Eguibarrek erorikoa izan du, aurkarietako batek bidea itxi ondoren. "Badakit horrelakoak gerta daitezkeela, baina berak jakin behar du hori ezin dela egin", esan du donostiarrak haserre.
Carlota Zigandak kolpe bakar batean egin du Riadeko PIF Saudi Ladies International txapelketako zuloa
Nafarroako golflariak kolpe bakarrean sartu zuen bola 8. zuloan.
Jordan Stolzek bereganatu du urrea 1.000 metroko abiadura proban; Daniel Milagros nafarra hogeita zazpigarren izan da
Milagrosek, 1:11,25eko markarekin, txapeldun olinpikoak baino 4,87 segundo gehiago behar izan ditu ibilbidea osatzeko.
Daniel Milagros asteazkenean arituko da izotz gaineko abiadurako patinajean, 1.000 metroko lasterketan: “Proba oso gogorra da”
Nafarrak, 23 urtekoa bera, “esperientziaz asko gozatzen saiatzen” ari da. Asteazkenean, 18:30ean, Neguko Olinpiar Jokoetan ibiliko da.