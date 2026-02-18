Neguko Jokoak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Arrieta Rodriguez donostiarra 33. sailkatu da bere debut olinpikoan

Gipuzkoarrak 1:46.83ko denbora markatu du bi jaitsierak pilatuta, Mikaela Shiffrin txapeldun olinpikoarengandik (1:39.10) 7.73ra. Camille Rast suitzarrak (1:40.60) eta Anna Swenn Larsson suediarrak (1:40.81) osatu dute podiuma.

Arrieta Rodriguez (Basque Team)

Arrieta Rodriguez bere jaitsieretako batean. Argazkia: Europa Press

author image

EITB

Azken eguneratzea

Arrieta Rodriguez donostiarrak, Basque Team fundazioaren beka duen kirolariak, debuta egin du Neguko Jokoetan, 33. tokian amaituz, 1:46.83ko denborarekin, Mikaela Shiffrin txapeldun olinpikoarengandik (1:39.10) 7.73ra. Camille Rast suitzarrak (1:40.60) eta Anna Swenn Larsson suediarrak (1:40.81) osatu dute podiuma.

Gipuzkoarra, 23 urterekin, Neguko Jokoetan lehiatu den lehen euskal eskiatzailea izan da Ainhoa Ibarra duela 28 urte, 1998an, Naganoko Jokoetan, aritu zenetik. Donostiarrak proba hasi baino egun batzuk lehenago adierazi zuen bere helburua 20 eskiatzaile onenen artean sartzea zela.

Rodriguezek 1:46.83ko denbora markatu du bi jaitsierak pilatuta. Lehenengoan, Olympia delle Tofane pista eskiatu du, 1.735 metroko altueran eta 180 metroko desnibelarekin, 51 segundo eta 19 ehunenetan, Shiffrin estatubatuarraren kronotik lau segundo eta sei ehunenera amaituz.

Bigarren txandan, Arrieta Rodriguezek 55.64ko denbora sinatu du, 32. postuan kokatuz 1:46.83 kronoarekin, nahiz eta azkenean Madelene Beck Liechtensteineko eskiatzaileak (1:46.65) gainditu duen.

Bideoa: Arrieta Rodriguez eskiatzailea, 28 urtetan Neguko Olinpiar Jokoetan lehiatu den lehen euskal emakumea
Bost euskal kirolari lehiatuko dira Milan-Cortina d 'Ampezzoko Olinpiar Jokoetan
Neguko Olinpiar Jokoak Basque Team Emakume kirolariak Kirol gehiago

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X