Montpellierrek hirugarrenez irabazi du Challenge Kopa

59-26 irabazi dio Ulster Ipar Irlandarrari San Mamesen jokatutako finalean.

BILBAO, 22/05/2026.- El jugador del Montpellier Hérault Rugby Tyler DuGuid (c) atrapa el balón en una touche durante la final de la Challenge Cup contra el Ulster Rugby celebrada este viernes en San Mamés, Bilbao. EFE/Javier Zorrilla
Montpellier eta Ulsterren arteko partida. Argazkia: EFE
author image

AGENCIAS | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Montpellier Heraultek Challenge Kopako hirugarren titulua eskuratu du ostiral honetan, San Mamesen jokatutako finalean Ulster Ipar Irlandako taldeari 59-26 irabazita.

Partida hasiera elektriko eta parekatua izan da. Hiru minutura, Nick Timoneyk markagailua ireki du. Frantziarren erantzunak ez du itxaron, eta Gabriel N'Gandebak baloi ireki bat aprobetxatu du Miottiren hegalean baloia kokatzeko. Ordu laurdenera, Taofifenuak bigarren marka lortu du markagailua iraultzeko.

Bi taldeetako batek ere marka gunera hurbiltzea lortu ez duen fase baten ondoren, Richie Murphyren taldeak aldea murriztu du Izuchukwuren jokaldi on bati esker.

Atsedenaldiaren aurretik, Bylli Vunipolak eta Alex Becogneek tartea ireki dute, entsegu banarekin, lehenengoa erasoko faseen ondoren eta bigarrena Maulik aurreratutako metroei etekina ateraz.

Ulsterren edozein erreakzio-saiakera saihesteko, Taofifenuak bere bigarren entsegua egin du, Montpelierren bosgarrena, Domingo Miottik beste behin bilakatu zuen. Handik gutxira, Lenni Nouchik aurkariaren defentsa hautsi du, finala bideratuta uzteko, San Mamesen zegoen zale frantziar ugariaren festarako.

Ulsterren erreakzioak gorabehera, festa okzitaniarren aldean egon da. Lowryren try berri batek markagailua makillatu du ipar irlandarrentzat. Arthur Vincentek sinatu du Joan Caudulloren taldearen bederatzigarren marka, amaiera baino minutu bat lehenago.

Errugbia San Mames

