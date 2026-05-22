Montpellierrek hirugarrenez irabazi du Challenge Kopa
59-26 irabazi dio Ulster Ipar Irlandarrari San Mamesen jokatutako finalean.
Montpellier Heraultek Challenge Kopako hirugarren titulua eskuratu du ostiral honetan, San Mamesen jokatutako finalean Ulster Ipar Irlandako taldeari 59-26 irabazita.
Partida hasiera elektriko eta parekatua izan da. Hiru minutura, Nick Timoneyk markagailua ireki du. Frantziarren erantzunak ez du itxaron, eta Gabriel N'Gandebak baloi ireki bat aprobetxatu du Miottiren hegalean baloia kokatzeko. Ordu laurdenera, Taofifenuak bigarren marka lortu du markagailua iraultzeko.
Bi taldeetako batek ere marka gunera hurbiltzea lortu ez duen fase baten ondoren, Richie Murphyren taldeak aldea murriztu du Izuchukwuren jokaldi on bati esker.
Atsedenaldiaren aurretik, Bylli Vunipolak eta Alex Becogneek tartea ireki dute, entsegu banarekin, lehenengoa erasoko faseen ondoren eta bigarrena Maulik aurreratutako metroei etekina ateraz.
Ulsterren edozein erreakzio-saiakera saihesteko, Taofifenuak bere bigarren entsegua egin du, Montpelierren bosgarrena, Domingo Miottik beste behin bilakatu zuen. Handik gutxira, Lenni Nouchik aurkariaren defentsa hautsi du, finala bideratuta uzteko, San Mamesen zegoen zale frantziar ugariaren festarako.
Ulsterren erreakzioak gorabehera, festa okzitaniarren aldean egon da. Lowryren try berri batek markagailua makillatu du ipar irlandarrentzat. Arthur Vincentek sinatu du Joan Caudulloren taldearen bederatzigarren marka, amaiera baino minutu bat lehenago.
