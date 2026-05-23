Maxime Lucuren Bordelek bigarrenez jarraian irabazi du Txapeldunen Kopa, Bilbon

Bordelek nagusitasun handiz garaitu du Irlandako Leinster taldea (19-41). Maxime Lucu lapurtarra izan da finaleko jokalaririk onena. San Mamesek marka berria ezarri du, estadioan 52.327 ikusle bilduta.  

BILBAO, 23/05/2026.- Los jugadores del Union Bordeaux Bègles celebran con la copa la victoria ante el Leinster Rugby tras la final de Investec Champions Cup de Rugby 2026 este sábado en el estadio de San Mamés en Bilbao. EFE/Javier Zorrilla

Maxime Lucu lapurtarra, Txapeldunen Kopa jasotzen. Argazkia: EFE

AGENTZIAK | KIROLAK EITB

Maxime Lucu lapurtarraren (Senpere, 1993ko urtarrilaren 12an) Bordele Begles taldeak bigarren urtez jarraian irabazi du Europako Txapeldunen Kopa, San Mamesen jokatu den final handian Irlandako Leinster taldea hasiera batean espero baino nagusitasun handiagoarekin garaituta (19-41).

52.327 ikusle izan dira San Mamesen, horrelako final batean inoiz bildu den kopururik handiena, eta, beraz, marka berria ezarri dute.

Hainbat baja izan arren, Leinsterrek talde sendoa atera du zelaira, eta hasieratik erasora jo dute Leo Cullen gizonek. Horrela, 8. minuturako aurretik jarri dira markagailuan, O’Brienen eskutik.

Edonola ere, Irlandako taldearen nagusitasunak ez du askorik iraun. Bordeleko taldea laster hasi da berezko duen abiadurarekin lehiatzen, eta abagune guztiak ederki baliatu ditu. Bost entsegu egin dituzte bata bestearen atzetik; gaur arte Txapeldunen Kopako final batean inork egin ez duena, hain justu ere.

Lehen zatian, Bordelek airean ibili du Leinster. Hala ere, Irlandako taldea ez da kikildu, eta bigarren zatian ahalegindu da erreakzionatzen, Maxime Lucu txartel horiarekin egotzi dutela aprobetxatuta.

Alabaina, emaitza iraultzeko saiakera hori ezerezean geratu da Lucu berriro zelaira itzuli denean. Senpertarrak ostikoz pare bat pase bikain eginda, Bordelek aldea handitu du, berriz ere, markagailuan. 16 puntu eginda, eta paseetan hutsik egin gabe, Lucu aukeratu dute finaleko jokalaririk onena.  

Erabat gaindituta egon arren, Leinsterrek partidan sartuta jarraitu du, eta azken txanpan aurkariaren zelairaino eraman du jokoa. Horrela, Garry Ringrosek hirugarren entsegua egin du bere taldearentzat, baina finala erabakita zegoen ordurako, eta Bordeleko zaleak neurketa bukatu baino lehen hasi dira garaipen handia ospatzen.

