Arrieta Rodriguez, azken 28 urteetan Neguko Joko Olinpikoetan parte hartuko duen lehen euskal emakumea

Arrieta-Rodriguez-esquiadora-Juegos-Olimpicos-Milan-Cortina-dAmpezzo
18:00 - 20:00

Arrieta Rodriguez eskiatzailea. Irudia: EITB

author image

EITB

Azken eguneratzea

Ainhoa Ibarra gernikarra izan zen Neguko Jokoetan parte hartzen azken euskal emakumea. Gainera, historiako bigarren emakume gipuzkoarra izango da, 1992an Albertvillen izan zen Silvia del Rincon donostiarraren ondotik. Arrietak "ilusio handiarekin" egingo dio aurre erronkari.

Bost euskal kirolari lehiatuko dira Milan-Cortina d 'Ampezzoko Olinpiar Jokoetan
Emakume kirolariak Neguko Olinpiar Jokoak Kirol gehiago Basque Team

