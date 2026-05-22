Frantziarrek eta irlandarrek Bilbo hartu dute, San Mamesen Europako txapeldun izateko itxaropenarekin
Frantziako eta Irlandako taldeen arteko lehia bikoitza izango da. Ostiral honetan (21:00), EPCR Challenge Cup Europako bigarren txapelketaren finala jokatuko dute Ulsterrek eta Montpellierrek. Larunbatean (15:45), Investec Champions Cup txapelketa nagusiko final handia izango da Bordeaux eta Leinster taldeen artean.
Union Bordeaux Begles eta Leinster, Investec Champions Cup txapelketan, eta Ulster eta Montpellier Herault, EPCR Challenge Cup txapelketan, izango dira gaur, ostirala, eta bihar, larunbata, Bilboko San Mames futbol zelaian jokatuko diren gizonezkoen Europako errugbi bi txapelketa nagusien finalak.
Ostiral honetan, hilak 22 (21:00) , Challenge Cupeko garaikurrarengatik borrokatuko dute Ulster Rugby talde irlandarrak eta Montpellier Herault frantziarrak. Irlandarrek Exeter Chiefs talde ingelesa mendean hartu zuten finalerdietan (29-12), eta frantziarrek Dragons RFC Galeseko taldea (18-12).
Larunbatean, hilaren 23an (15:45), txapelketa kontinental nagusiko final handia izango da. Union Bordeaux Beglesek, egungo txapeldunak, bere finalerdian Bath ingelesari irabazi zion (38-26) eta garaipena errepikatzeko txartela lortu zuen. Leinster talde irlandarrak Toulon kanporatu zuen finalaurrekoan (29-25).
Horrela, Leinster San Mamesera itzuliko da, eta bertan irabazi zuen Europako bere azken garaikurra 2018an, Racing 92 mendean hartuta.
Casilda Iturrizar parkeko pergolaren inguruan kokatuta dagoen Champions Rugby Village 'fan zone' ofizialak pantaila erraldoi bat du bi finalak ikusteko.
Esparru hori gaur eta bihar egongo da irekita, 11:00etatik 01:00etara, eta animazio, musika, kirol eta kultur jarduerekin egitarau zabala eskainiko da bertan.
Bi finalek eragozpenak sortuko dituzte Bilboko zirkulazioan eta garraio publikoan, batez ere San Mames futbol zelaitik eta Casilda Iturrizar parketik gertu, bertan egongo baita 'fan zone' ofizial hori.
