Basque Team
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Rakel Mateok paratriatloia utziko du eta paraeskaladan arituko da, Los Angeles 2028 helburu izanik

“Fisikoki eta mentalki motibatzen ninduen erronka berri bat behar nuen”, adierazi du Mateok, eta aldaketa hau bere ibilbidearen bilakaera naturaltzat hartzen du.

Rakel Mateo (Basque Team)
Rakel Mateo; Argazkia: Basque Team
author image

E. I. I. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Rakel Mateok paratriatloia utziko du eta paraeskaladan zentratuko da hemendik aurrera, Los Angelesen 2028ko Joko Paralinpikoetan lehiatzeko helburuarekin, asteazken honetan iragarri duen arabera: “fisikoki eta mentalki motibatzen diten erronka berri bat behar nuen”, adierazi du Basque Teameko kirolariak, eta aldaketa hau bere ibilbidearen bilakaera naturaltzat hartzen du.

Basque Teamek zabaldutako prentsa oharrak zehazten duen bezala, Mateo, nazioarte mailan egokitutako kirolaren erreferentea dena, eskaladaren exigentzia teknikoa eta estrategikoa nabarmendu du pausu hau emateko arrazoietako bat bezala. Parte hartu duen hiru Joko Paralinpikoetan, bi diploma eta hamargarren postu bat lortu ditu, Abu Dhabiren 2021eko Munduko Txapelketan lortutako laugarren postua eta Europako Txapelketetan lortutako lau dominak (brontzezko hiru eta zilarrezko bat) nabarmentzen dira ere.

Paraeskaladarako egokitzapen prozesua hasi du Mateok jada. Kirol honek Los Angelesen 2028ko Joko Paralinpikoetan eginen du debuta ofizialki.

Basque Team Emakume kirolariak Olinpiar Jokoak Kirol gehiago

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X