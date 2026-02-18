Juegos de Invierno
La donostiarra Arrieta Rodríguez finaliza el eslalon en el puesto 33, en su estreno olímpico

La esquiadora donostiarra ha registrado un tiempo total en sus dos bajadas de 1:46.83, a 7.73 de la campeona olímpica, la estadounidense Mikaela Shiffrin (1:39.10), quien acumula tres oros olímpicos.
Arrieta Rodriguez (Basque Team)
Arrieta Rodríguez en uno de sus descensos. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Arrieta Rodriguezek 33. postuan amaitu du eslalona, Milano-Cortina d 'Ampezzoko Jokoetan egin duen estreinaldi olinpikoan
EITB

EITB

Última actualización

La donostiarra Arrieta Rodríguez, deportista becada por la fundación Basque Team, ha debutado en unos Juegos Olímpicos, terminando en el puesto 33, con un tiempo total de 1:46.83, a 7.73 de la campeona olímpica, la estadounidense Mikaela Shiffrin (1:39.10), quien acumula tres oros olímpicos. La suiza Camille Rast (1:40.60) y la sueca Anna Swenn Larsson (1:40.81) han completado el podio.

La guipuzcoana, a sus 23 años, ha sido la primera esquiadora vasca en competir en unos Juegos de Invierno desde que lo hiciera Ainhoa Ibarra hace 28 años, en los Juegos de Nagano en 1998. La donostiarra declaraba días antes de la prueba que su objetivo era entrar entre las 20 mejores esquiadoras.

Rodríguez ha registrado un tiempo total en sus dos bajadas de 1:46.83. En la primera de ellas, ha cubierto la pista Olympia delle Tofane, con salida a 1735 metros de altitud y un desnivel de 180 metros, en 51 segundos y 19 centésimas, terminando a cuatro segundos y seis centésimas del crono de la norteamericana Shiffrin.

En la segunda manga, Arrieta Rodríguez ha firmado un tiempo de 55.64, lo que le situaba en el puesto 32 con un total de 1:46.83, aunque finalmente ha sido superada por Madelene Beck, esquiadora de Liechtenstein (1:46.65).

