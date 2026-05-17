Jon Rahm PGA txapelketa irabazteko aukerekin iritsi da azken jardunaldira

Barrikakoa lidergotik bi kolpera dago, igandeko azken jardunaldiaren faltan.

Augusta (United States), 10/04/2026.- Jon Rahm of Spain plays a shot from the fairway on Hole 2 in Round 2 of the 2026 Masters tournament in August, Georgia, USA, 10 April 2026. (España) EFE/EPA/CHRIS TORRES
Jon Rahm. Argazkia: Efe.
author image

AGENCIAS | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Jon Rahmek gora egin du PGAko Txapelketan larunbat honetan eta lidergotik bi kolpera jarri da sailkapen nagusian, azken jardunaldiaren faltan. Ondoroz, bizkaitarrak bere hirugarren txapelketa nagusiua lortzeko aukerak ditu. Emozioz betetako azken jardunaldi estua espero da Aroniminkeko (Filadelfia) ibilbidean.

Barrikakoak, hirugarren jardunaldiko 'Moving day' delakoari jarraituta, -3 eta -4 egin zuen, eta Alex Smalley estatubatuarrarengandik bi kolpetara geratu zen. Smalleyk lidergoari eustea lortu zuen, denboraldiko bigarren 'major'ean, jardunaldi zaila gainditu ostean.

"Zirkuitu profesionalean nagoenetik, hau da inoiz ikusi dudan bandera diseinurik zailena", adierazi zuen Scottie Scheffler munduko lehenengo jokalari eta egungo txapeldunak, -1eko txartelarekin atzean geratu ostean. 

Orain dela hilabete Mastersa ibabazi zuen Rory McIlroyk ondo eutsi zion egunari, -3 eginda. Hedo Ludvig Aberg suediarra, Justin Rose ingelesa eta Xander Schauffele eta Patrick Reed estatubatuarrak ere lan ona egin zuten.

Rahmek hiru 'birdie' egin zituen lehen bederatzi zuloetan eta, beste bederatzietan ere maila eman zuen eta tarteka lidergoa izan zen.

18. zuloan, baina 'bogey' bat egin zuen eta horrek zapore gazi-gozoa utzi zion, baina txapelketa irabazteko aukera argiekin.  

 

