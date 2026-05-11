Lucas Herbert nagusi, LIV zirkuituko Virginiako txapelketan; Rahmek zortzigarren bukatu du

Barrikako golflariak 69 kolpe eginda amaitu du torneoa.

Jon Rahm en el Masters de Augusta 2026

Jon Rahm, artxiboko irudia. EFE

AGENTZIAK | EITB

Lucas Herbert australiarrak irabazi zuen LIV golf-zirkuituko Virginiako Txapelketa igande honetan, par azpitik 24 kolpe eginda. Herbert lehen tokian iritsi zen azken txandara, eta 69 kolpeko txartela osatu zuen: hiru birdie, hiru bogey eta bogey bikoitz bat tartean. 

Jon Rahm zortzigarren postuan geratu zen, -15eko txartelarekin. Txapelketa 69 kolpez osatutako erronda batekin bukatu zuen, par azpitik hirurekin. 

Sailkapen orokorrean, Sergio Garcia geratu zen bigarren, Herbert lau kolpera duela; Bryson DeChambeauk hartu zuen podiumeko hirugarren lekua, par azpitik 19 kolperekin.

