Bost euskal kirolari lehiatuko dira Milan-Cortina d'Ampezzoko Joko Olinpikoetan

Alde batetik, Basque Team Fundazioaren beka duten hiru kirolari Espainiako selekzioarekin lehiatuko dira otsailaren 6an hasiko diren Joko Olinpikoetan: Lucas Eguibar, Alvaro Romero eta Arrieta Rodriguez; baita Daniel Milagros abiadurako patinatzaile iruindarra ere. Bestetik, Manex Salsamendi euskal herritar-brasildarra iraupen eskian lehiatuko da Brasilgo selekzioarekin.

Lucas Eguibar, Alvaro Romero eta Arrieta Rodriguez, Juegos Olimpicos de Invierno en Milan-Cortina d'Ampezzo
Lucas Eguibar, Alvaro Romero eta Arrieta Rodriguez. Irudia: Basque Team
E. L. H. | EITB

Azken eguneratzea

Basque Teamek ohar batean jakitera eman duenez, fundazioaren beka duten hiru kirolari Espainiako selekzioarekin lehiatuko dira otsailaren 6an hasiko diren Joko Olinpikoetan. Espainiako Batzorde Olinpikoak gaur argitaratu du Milan-Cortina d'Ampezzora joango diren 20 kirolarien zerrenda. Horien artean daude Lucas Eguibar eta Alvaro Romero snowboardlariak eta Arrieta Rodriguez alpetar eskiatzailea.

Era berean, Daniel Milagros abiadurako patinatzaile iruindarrak Espainiako selekzioarekin parte hartuko du.

Gainera, Manex Salsamendi euskal herritar-brasildarra iraupen eskian lehiatuko da Brasilgo selekzioarekin. Bigarren Olinpiar Jokoak izango dira Salsamendirentzat. Pekinen eskiatzaile gazteenetako bat izan zen, 18 urte eskasekin lehiatu baitzen, Berria-k azaldu duenez.

Lucas Eguibarrentzat, Milan-Cortina d 'Ampezzokoak bere laugarren Jokoak izango dira, Sotxi 2014, Pyeongchang 2018 eta Beijing 2022 txapelketetan lehiatu ondoren eta Errusian eta Txinan lortutako zazpigarren postuengatik bi diploma eskuratu eta gero.

Alvaro Romero eta Arrieta Rodriguezek, berriz, Italiako Jokoetan debuta egingo dute maila absolutuko lehiaketa olinpiko batean. Snowboardlari donostiarrak brontzezko domina lortu zuen 2000. urtean Lausanan jokatutako Gazteriaren Jokoetan.

Bestalde, Arrieta Rodriguez eski alpinoko emakumeen erreferentea estatu mailan. 23 urterekin aurrerapauso handia eman du 2025/2026 denboraldian, FIS proba askotan parte hartu baitu eta Europan garaipenak eskuratu baititu.

Ainhoa Ybarra Calgary (88), Albertville (92), Lillehamer (94) eta Naganoko (98) Jokoetan lehiatu zenetik, lehen emakume euskal herritarra izango da Arrieta Neguko horrelako hitzordu batean. Donostiarraren lehiaketak, beraz, euskal emakume baten parte-hartzea ekarriko du Jokoetan, 28 urte geroago.

Lucas Eguibar eta Alvaro Romero otsailaren 12an lehiatuko dira snowboardcrosseko sailkatze-proban eta lasterketan Livignoko egoitzan, eta Arrieta Rodriguezek eski alpinoko eslalomean parte hartuko du otsailaren 18an Tofane Alpine Skiing Centren.

Lucas Eguibar bere laugarren Jokoetan lehiatuko da, Milan-Cortina d 'Ampezzon
