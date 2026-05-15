Jon Rahmek bat parraz azpitik egin du PGA Championshipeko lehenengo egunean
Jon Rahmek kolpe bat parraz azpitik egin du 2026ko PGA Championshipeko lehenengo egunean, ostegunean, Amerikako Estatu Batuetan. Hain zuzen ere, denboraldiko bigarren txapelketa handian, aurreneko jardunaldian, euskal golf-jokalariak 69 kolpe behar izan ditu ibilbidea osatzeko; sailkapeneko lehen postuan dauden zazpi gizonek Rahmek baino bi gutxiago baliatu dituzte, alegia, hiru parretik behera egitea lortu dute.
Lehenengo tokian dauden golf jokalariak hauexek dira: Scottie Scheffler estatubatuarra, Min Woo Lee australiarra, Martin Kaymer eta Stephan Jager alemaniarrak, Aldrich Potgieter hegoafrikarra, Ryo Hisatsune japoniarra eta Alex Smalley estatubatuarra.
Ibilbidean, Jon Rahm gero eta hobeto aritu da. Lehenengo hamar zuloetan, ez da ondo ibili, baina hamaikagarrenean “eagle” ikusgarri bat erdietsi du. Azken zuloan, “birdie” bat egin du, eta, horrenbestez, zelaiko parraz azpitik eman dio amaiera egunari.
“Aste hasieran, ustea zen 15-20 kolpe parraz azpitik egin beharko zirela txapelketan gailentzeko. Agian uste hori PGAko norbaitek entzun du, eta zerbait egin du, horrekin lotuta”, adierazi du barrikarrak, erdi txantxetan, prentsaurrekoan, izandako emaitzak hizpide.
Ostiralean, aurtengo PGA Championshipeko bigarren jardunaldia jokatuko dute.
