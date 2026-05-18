Jon Rahm bigarren izan da Filadelfian; Aaron Rai, garaile
Orduan lehen postuan Alex Smalley estatubatuarraren bi kolpera hasi zuen PGA txapelketako azken jardunaldia barrikarrak. Azkenean, Smalleyrekin berdinduta bukatu zuen bigarren postua, Rai irabazlearengandik hiru kolpera.
Jon Rahm euskal golflariak bigarren amaitu zuen igande honen Aroniminkeko (Filadelfia) PGA txapelketan. Aaron Rai ingelesak nagusitasunez irabazi zuen, lehen Grand Slama eskuratuta.
Euskal golflariak garaipena eskura izan zuen, baina azken hiru zuloetan ihes egin zion. Rahm bere hirugarren handiaren bila ari zen, eta lortzeko zorian izan zen, lehen bi zuloetan bi birdie eginez hasi ostean.
Barrikakoak Alex Smalley estatubatuarrarengandik bi kolpera hasi zuen azken jardunaldia. Azkenean, harekin berdinduta bukatu zuen bigarren postuan, Rairengandik hiru kolpera.
Ingelesak 20 metroko putt batekin erabakita utzi zuen PGA, 17. zuloan. Hartara, txapelketa hori irabazten duen bigarren golflari ingelesa da; bera baino lehen, Jim Barnes nagusitu zen bitan, 1916an eta 1919an. 31 urterekin, Wombournekoak bere palmareseko seigarren txapelketa eta lehen Grand Slama lortu zituen.
Zure interesekoa izan daiteke
Jon Rahm PGA txapelketa irabazteko aukerekin iritsi da azken jardunaldira
Barrikakoa lidergotik bi kolpera dago, igandeko azken jardunaldiaren faltan.
Jon Rahmek bat parraz azpitik egin du PGA Championshipeko lehenengo egunean
Denboraldiko bigarren txapelketa handian, aurreneko jardunaldian, euskal golf-jokalariak 69 kolpe behar izan ditu ibilbidea osatzeko; sailkapeneko lehen postuan dauden zazpi gizonek bi gutxiago baliatu dituzte, hiru parretik beherako txartela aurkeztu baitute.
Ines Allende eta Eneko Carretero, Euskal Herriko Boulder txapeldunak
Allendek nagusitasunez hartu zituen mendean Elur Arteaga eta Sara San Martin, eta Carreterok gauza bera egin zuen Andoni Esparta eta Mikel Linazisororekin. 150 eskalatzaile elkartu ziren igandean, Iruñeko Bihatz Eskalada Gunean.
Lucas Herbert nagusi, LIV zirkuituko Virginiako txapelketan; Rahmek zortzigarren bukatu du
Barrikako golflariak 69 kolpe eginda amaitu du torneoa.
Nerea Garciak brontzea irabazi du K2ko 500 metroko proban, Szegedeko Munduko Kopan
Bestalde, Begoña Lazcano laugarren izan da K1eko 5.000 metroko finalean.
Angela Vilariño lehiaketara itzuliko da, bularreko minbizia gaindituta
Bost urteko tratamenduaren ondoren, Hondarribiko pilotuak abenduan jaso zuen sendagiria. Gaur jakinarazi du Europako Mendi Txapelketara itzuliko dela. Gainera, Porsche 911 GT3 bat gidatuko du.
Rahmek akordioa sinatu du DP World Tourrekin
Hilabetetako tentsioen ondoren, Barrikako golf jokalariak Europako zirkuituarekin duen gatazka konpondu du, zigorrak ordaintzea eta hainbat txapelketatan parte hartzea adostuta.
Nadia Erostarbe: “Egin dudan lehiaketaz harro nago, baita hirugarren postu honetaz ere”
Surfeko Munduko Zirkuitoko hirugarren postua eskuratu du Nadia Erostabek. Zarauztarra harro dago lortutakoarekin “txapelketa irabaztera” joan zen arren. Orain bederatzigarren doa rankinean eta “hurrengo frogetan hobetzen saiatzea” du helburu.
Nadia Erostarbek hirugarren amaitu du Snapper Rocksen, eta munduko hamar onenen artean sartu da
Stephanie Gilmorek, zortzi aldiz munduko txapeldun izandakoak, Zarauzko surflaria finalerdietan kanporatu zuen, nahiz eta Erostarbek olaturik onena hartu eta 8,50 puntu bildu.