Jon Rahm bigarren izan da Filadelfian; Aaron Rai, garaile

Orduan lehen postuan Alex Smalley estatubatuarraren bi kolpera hasi zuen PGA txapelketako azken jardunaldia barrikarrak. Azkenean, Smalleyrekin berdinduta bukatu zuen bigarren postua, Rai irabazlearengandik hiru kolpera.

Jon Rahmen artxiboko argazkia. Irudia: EFE
Jon Rahm euskal golflariak bigarren amaitu zuen igande honen Aroniminkeko (Filadelfia) PGA txapelketan. Aaron Rai ingelesak nagusitasunez irabazi zuen, lehen Grand Slama eskuratuta.

Euskal golflariak garaipena eskura izan zuen, baina azken hiru zuloetan ihes egin zion. Rahm bere hirugarren handiaren bila ari zen, eta lortzeko zorian izan zen, lehen bi zuloetan bi birdie eginez hasi ostean.

Barrikakoak Alex Smalley estatubatuarrarengandik bi kolpera hasi zuen azken jardunaldia. Azkenean, harekin berdinduta bukatu zuen bigarren postuan, Rairengandik hiru kolpera. 

Ingelesak 20 metroko putt batekin erabakita utzi zuen PGA, 17. zuloan. Hartara, txapelketa hori irabazten duen bigarren golflari ingelesa da; bera baino lehen, Jim Barnes nagusitu zen bitan, 1916an eta 1919an. 31 urterekin, Wombournekoak bere palmareseko seigarren txapelketa eta lehen Grand Slama lortu  zituen.

