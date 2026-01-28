Esquí
Arrieta Rodríguez, la primera esquiadora vasca en unos Juegos Olímpicos de Invierno en 28 años

Arrieta-Rodriguez-esquiadora-Juegos-Olimpicos-Milan-Cortina-dAmpezzo
18:00 - 20:00
La esquiadora Arrieta Rodríguez. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Arrieta Rodriguez eskiatzailea, 28 urtetan Neguko Olinpiar Jokoetan lehiatuko den lehen euskal emakumea
author image

EITB

Última actualización

La gernikesa Ainhoa Ibarra fue la última en participar en unos Juegos de Invierno. Además, será la segunda guipuzcoana de la historia tras la donostiarra Silvia del Rincón presente en 1992, en Albertville. Arrieta asegura estar "muy ilusionada y emocionada" ante la cita.

Cinco deportistas vascos competirán en los Juegos Olímpicos de la Milán-Cortina d 'Ampezzo
Mujeres deportistas Juegos Olímpicos de Invierno Más deportes Basque Team

