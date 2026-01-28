Por un lado, tres deportistas becados por Basque Team competirán con la selección española en los Juegos Olímpicos que comenzarán el 6 de febrero: Lucas Eguibar, Álvaro Romero y Arrieta Rodríguez. También el patinador de velocidad pamplonés Daniel Milagros. Por su parte, el vasco-brasileño Manex Salsamendi hará lo propio con la selección de Brasil.