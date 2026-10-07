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30 harrijasotzailes y aizkolaris participarán en la segunda edición de Kirol Herri

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 30 harri-jasotzaile zein aizkolari, Kirol Herriko bigarren edizioan
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Última actualización

La segunda edición de Kirol Herri reunirá a 30 deportistas, tanto harrijasotzailes como aizkolaris. Este año, además, se presenta con una novedad: actuarán primero de forma individual y, en primavera, en grupo. La competición individual comenzará el 12 de octubre, en Gernika, y se disputarán cuatro campeonatos.

Herri-kirolak Harri-jasotzea Aizkolaritza Kirol Herri

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