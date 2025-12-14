KIROL HERRI
B taldea bigarren tokira igo da Kirol Herri Ligako laugarren jardunaldian

KirolHerri
18:00 - 20:00
Patricia Martín, Jon Gizasola, Uxue Ansorregi eta Julen Alberdi
author image

EITB

Azken eguneratzea

Lehia estua izan da Kirol Herri Ligako laugarren jardunaldian, orain arteko saiorik lehiatuena. Julen Alberdik, Jon Gisasolak, Uxue Ansorregik eta Patricia Martinek osatutako taldeak, B taldeak, lortu du garaipena eta, ondorioz, bigarren postua.

Herri-kirolak Aizkolaritza Harri-jasotzea Kirol Herri

