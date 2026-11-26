¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.
La afición de la Real, esperanzada con lograr la victoria en Londres
Euskaraz irakurri: Londresen dauden Realeko zaleak, garaipena lortzeko itxaropentsu
La Real Sociedad afronta a partir de las 21:00 horas en Londres el partido de la Liga Europa ante el Crystal Palace. La afición desplazada hasta allí está viviendo las horas previas al encuentro en un gran ambiente.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
La Real necesita ganar al Crystal Palace para seguir soñando con el Top 8
EN DIRECTO
Hace min.
Matarazzo: “Si queremos alcanzar el Top-8, es necesario ganar"
EN DIRECTO
Hace min.
La Real remonta dos goles, pero cae ante el Racing (3-2)
EN DIRECTO
Hace min.
La Real ha tenido que trabajar de lo lindo para imponerse al Sevilla (1-0)
EN DIRECTO
Hace min.
Tres goles del Cádiz y dos expulsiones llevan al Sanse al descenso (0-3)
EN DIRECTO
Hace min.
Matarazzo: “Es muy importante empezar como acabamos"
EN DIRECTO
Hace min.
Yangel Herrera, baja en la Real por lesión
EN DIRECTO
Hace min.
Unai Marrero: “Soy muy ambicioso y quiero jugar más”
EN DIRECTO
Hace min.
Aihen Muñoz: “Vienen partidos difíciles, pero esperemos competir”
Cargar más