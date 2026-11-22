La Real remonta dos goles, pero cae ante el Racing (3-2)
La Real Sociedad ha reaccionado al 2-0 inicial del Racing con goles de Oyarzabal y Guedes para igualar el encuentro, pero un penalti de Canales ha devuelto la ventaja a los cántabros. Los de Matarazzo han buscado el empate hasta el final, pero se han quedado sin premio.
El Racing ha salido con mucha intensidad y ha aprovechado dos errores defensivos de la Real Sociedad para adelantarse 2-0 en apenas nueve minutos. Zabiri ha abierto el marcador en el minuto 6 tras una buena asistencia de Iker Luque (1-0).
Poco después, también ha firmado Zabiri el segundo gol al aprovechar un fallo de Remiro; ha marcado a puerta vacía para completar su doblete (2-0).
La Real ha intentado reaccionar y ha generado varias ocasiones, pero se ha encontrado con un acertado Agirrezabala. Cuando parecía que el partido se iba al descanso con dos goles de ventaja para los cántabros, Oyarzabal ha recortado distancias en el minuto 47, en el tiempo añadido, para devolver la esperanza al conjunto donostiarra (2-1).
El Racing ha comenzado mejor tras el descanso y ha estado cerca de ampliar su ventaja, pero la Real ha ido ganando terreno con el paso de los minutos. En el 60, Guedes ha firmado el empate con un potente disparo desde la frontal del área, tras una combinación entre Soler y Gorrotxategi.
Sin embargo, la alegría donostiarra ha durado poco: en el minuto 65, Remiro ha cometido penalti sobre Zabiri y Canales ha marcado en el 68 para colocar el 3-2 en el marcador.
A partir de ahí, la Real ha buscado de nuevo la igualada, aunque el Racing también ha dispuesto de ocasiones para sentenciar. Íñigo Vicente ha estado cerca de marcar el cuarto, pero un defensa donostiarra ha despejado el balón. Los de Matarazzo han apretado en los últimos minutos y Oyarzabal ha tenido una última oportunidad de cabeza en el tiempo añadido, pero su remate se ha marchado fuera. El marcador ya no se ha movido y el Racing se ha llevado la victoria por 3-2.