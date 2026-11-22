A partir de ahí, la Real ha buscado de nuevo la igualada, aunque el Racing también ha dispuesto de ocasiones para sentenciar. Íñigo Vicente ha estado cerca de marcar el cuarto, pero un defensa donostiarra ha despejado el balón. Los de Matarazzo han apretado en los últimos minutos y Oyarzabal ha tenido una última oportunidad de cabeza en el tiempo añadido, pero su remate se ha marchado fuera. El marcador ya no se ha movido y el Racing se ha llevado la victoria por 3-2.