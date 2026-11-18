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Unai Marrero: “Soy muy ambicioso y quiero jugar más”
Euskaraz irakurri: Unai Marrero: “Atezain gaztea naiz, baina anbizio handia dut”
El portero de la Real Sociedad, Unai Marrero, ha comparecido ante los medios de comunicación para hablar sobre los partidos que tienen por delante. Asimismo, ha expresado cómo se siente al contar con más minutos.
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