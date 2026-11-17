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Aihen Muñoz: “Vienen partidos difíciles, pero esperemos competir”
El jugador de la Real Sociedad Aihen Muñoz ha hablado en rueda de prensa sobre los partidos que tienen antes de acabar el año. También ha contado cómo se siente en el campo tras mucho tiempo sin jugar.
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