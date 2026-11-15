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Cecilia: “Ha sido un duro golpe para el equipo"
Euskaraz irakurri: Cecilia: "Kolpe handia izan da taldearentzat"
La jugadora de la Real Sociedad se ha referido a la derrota sufrida ante el Athletic Club (1-4) en el derbi vasco disputado en Anoeta en la 11ª jornada de la Liga F Moeve. Destaca que los tres goles recibidos en la primera mitad les han hecho mucho daño.
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