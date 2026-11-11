Barrene sufre una lesión “severa” y será intervenido quirúrgicamente

El jugador de la Real Sociedad Ander Barrenetxea sufre una lesión “severa” y será intervenido quirúrgicamente, según ha informado este miércoles el club donostiarra. En el partido que la Real Sociedad ganó el domingo ante el Rayo Vallecano en Anoeta el pasado domingo, Barrene tuvo que dejar el campo, lesionado, y la Real Sociedad ha anunciado que el futbolista padece “una lesión severa, con afectación tendinosa, a nivel proximal de la musculatura isquiosural del muslo derecho”.

En la temporada 2026-2027, Barrene ha jugado en once de los doce partidos de LaLiga EA Sports que ha disputado la Real, y ha sido titular en ocho. El extremo guipuzcoano ha marcado, hasta el momento, dos goles en la Liga. En lo que respecta a la Liga Europa, el entrenador Rino Matarazzo ha alineado a Barrene en tres de los cuatro encuentros del equipo vasco.

El domingo, en el partido en que resultó lesionado, Barrenetxea fue clave para la Real Sociedad, porque, en una genialidad, dio el pase de gol a Orri Óskarsson en la jugada que decidió el encuentro.