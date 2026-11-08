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Óskarsson: “Estoy feliz con el resultado y el trabajo del equipo"
Euskaraz irakurri: Aihen Muñozen adierazpenak Realak Rayori irabazi ostean
La Real Sociedad ha ganado 1-0 al Rayo Vallecano en Anoeta gracias a un gol de Oskarsson.
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