Athletic vs Real Sociedad (2-1)
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Oyarzabal, sobre el penalti: “El árbitro nos ha confirmado muy rápido que era penalti"

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Mikel Oyarzabal
18:00 - 20:00
Mikel Oyarzabal. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Oyarzabal, penaltiari buruz: "Epaileak oso azkar baieztatu digu penaltia zela"
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El jugador de la Real Sociedad se ha referido a la derrota sufrida ante el Athletic Club en el derbi de la 11ª jornada de la Liga EA Sports disputado en San Mamés (2-1). También ha hablado sobre el polémico penalti pitado en contra.

Fútbol Real Sociedad Mikel Oyarzabal LaLiga EA Sports Derbi Vasco

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