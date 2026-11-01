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Oyarzabal, sobre el penalti: “El árbitro nos ha confirmado muy rápido que era penalti"
El jugador de la Real Sociedad se ha referido a la derrota sufrida ante el Athletic Club en el derbi de la 11ª jornada de la Liga EA Sports disputado en San Mamés (2-1). También ha hablado sobre el polémico penalti pitado en contra.
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