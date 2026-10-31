El Sanse rompe su mala racha y consigue ante el Girona su primera victoria en casa (1-0)
El Sanse ha conseguido romper la mala dinámica de seis derrotas consecutivas y lograr su primera victoria como local en LaLiga Hypermotion tras ganar a un Girona (1-0) que se quedó en inferioridad desde el minuto 15 cuando vio la roja David López.
En el minuto 12, el filial donostiarra dispuso de un penalti tras un derribo del propio David López sobre Lebarbier. El centrocampista francés del Sanse recibió un centro lateral dentro del área y fue pisado en el tobillo por el zaguero gironí. En primera instancia, el colegiado no decretó la pena máxima, pero, tras ser avisado por el VAR, corrigió su decisión y señaló los once metros y la expulsión del central.
La pena máxima fue ejecutada por Dani Díaz, quien buscó el palo inferior derecho, pero el meta argentino Paulo Gazzaniga adivinó la trayectoria y repelió tanto el lanzamiento como el posterior rechace.
Cerca de la media hora de juego, Marchal lo intentó desde fuera del área con un derechazo que se marchó desviado de la portería del Girona y en el tramo final del primer acto, los donostiarras estrellaron un balón en el travesaño tras un centro chut de Jon Balda.
Ya en la segunda mitad, el Girona tuvo sus ocasiones pese a estar en inferioridad. En el minuto 75, un saque de banda en largo hacia Pyshchur fue prolongado por el propio ariete, la pelota le cayó a Portu, cuyo remate de volea fue atrapado de manera segura por Lander Olasagasti. El Girona tuvo otra gran ocasión en las botas de Carles Pérez con un lanzamiento escorado, pero el guardameta del cuadro donostiarra volvió a emerger para evitar el gol visitante.
En cambio, el que aprovechó su opción fue el filial donostiarra. En el minuto 86, Dani Díaz intentó poner un centro al segundo palo que acabó siendo uno hacia el semicírculo del área, donde lo recogió Lander Astiazarán. El extremo lasartearra probó suerte con un disparo instantáneo que terminó en el fondo de las mallas.
Cerca del tiempo reglamentario, Gorka Carrera dispuso de una gran ocasión para ampliar la ventaja en un mano a mano ante Gazzaniga, pero el arquero gironí adivinó sus intenciones y atrapó la pelota.
Cuando apenas quedaban segundos para el pitido final, Gorka Carrera fue amonestado inicialmente con tarjeta roja tras una dura entrada sobre Álex Moreno. No obstante, tras la revisión del VAR, el colegiado corrigió su decisión y sancionó la falta con tarjeta amarilla.