El Sanse rompe su mala racha y consigue ante el Girona su primera victoria en casa (1-0)

Cerca de la media hora de juego, Marchal lo intentó desde fuera del área con un derechazo que se marchó desviado de la portería del Girona y en el tramo final del primer acto, los donostiarras estrellaron un balón en el travesaño tras un centro chut de Jon Balda.

Ya en la segunda mitad, el Girona tuvo sus ocasiones pese a estar en inferioridad. En el minuto 75, un saque de banda en largo hacia Pyshchur fue prolongado por el propio ariete, la pelota le cayó a Portu, cuyo remate de volea fue atrapado de manera segura por Lander Olasagasti. El Girona tuvo otra gran ocasión en las botas de Carles Pérez con un lanzamiento escorado, pero el guardameta del cuadro donostiarra volvió a emerger para evitar el gol visitante.

En cambio, el que aprovechó su opción fue el filial donostiarra. En el minuto 86, Dani Díaz intentó poner un centro al segundo palo que acabó siendo uno hacia el semicírculo del área, donde lo recogió Lander Astiazarán. El extremo lasartearra probó suerte con un disparo instantáneo que terminó en el fondo de las mallas.