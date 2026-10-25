Real Sociedad vs levante (2-1)
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Gorrotxategi: “Hemos tenido el partido bajo control"

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Jon Gorrotxategi
18:00 - 20:00
Jon Gorrotxategi. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Gorrotxategi: "Partida kontrolpean izan dugu"
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Última actualización

El jugador de la Real Sociedad ha hablado de su victoria ante el Levante (2-1) en el partido correspondiente a la 10ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en Anoeta.

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