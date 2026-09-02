La Real Sociedad da la cara ante el Chelsea, pero cae en Zubieta y queda eliminada de la Liga de Campeones (0-1)
La Real Sociedad ha quedado eliminada de la Liga de Campeones de la temporada 2026-2027, este miércoles. El equipo vasco ha perdido, por 0-1, ante el Chelsea, en Zubieta, en el partido de vuelta de la tercera ronda de clasificación del campeonato, y, de esta manera, jugará la Copa Europa. Keira Walsh, en el minuto 54, ha marcado el único gol del encuentro; el Chelsea ha demostrado ser un excelente conjunto, pero la Real ha luchado de forma notable en este segundo choque y en la eliminatoria.
En este contexto, en la primera parte, el Chelsea ha dominado el juego en la primera media hora de juego, pero la Real, después, ha sabido dar un paso adelante, y ha llegado en más acciones al área rival. No se ha movido el marcador antes del descanso, y el equipo vasco estaba firmando una buena actuación, con firmeza en el centro del campo.
La Real ha saltado bien al campo en la reanudación, pero, en el minuto 54, Keira Walsh, con un disparo desde fuera del área, ha batido a Julia Arrula. la portera txuri-urdin había firmado una excelente parada justo antes, pero no ha podido evitar el gol del Chelsea. Pese a ello, la Real Sociedad no se ha rendido, y ha firmado sus mejores minutos, con varias jugadas de peligro sobre la portería del equipo londinense.
El cuadro guipuzcoano lo ha intentado hasta el final, pero no ha podido lograr el empate, y el choque ha concluido con la victoria y la clasificación del Chelsea.
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