Reala vs Espanyol (2-1)
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Gorrotxategi: “Ligan partida bat lasai irabaztea gutxitan gertatzen da"

Iragarkia
Gorrotxategi
18:00 - 20:00
Orri Oskarsson. Argazkia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Realeko jokalaria pozik azaldu da Espanyolen aurka lortutako garaipenagatik (2-1), EA Sports Ligako 3. jardunaldiko partidan. Garaipenak txapelketako lehen puntuak eman dizkio Realari.

Futbola Real Sociedad EA Sports Liga

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