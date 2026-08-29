Realak garaipena lortu du Espanyolen aurka (2-1)
Barrenetxea eta Oskarssonen golek denboraldiko lehen garaipena eman diete txuri-urdinei uneoro kontrolpean izan duten partidan.
Realak 2-1 irabazi du Espanyolen aurka larunbat honetan Anoetan jokatu den EA Sports Ligako 3. jardunaldiko partida. Barrenetxearen eta Oskarssonen golek denboraldiko lehen garaipena eman diete txuri-urdinei uneoro kontrolpean izan duten partidan.
3. minutuan, aurkariak baloia galdu du bere zelaian, eta Realak kontraeraso azkarra egin du. Oyarzabal Barrenetxearen etorreraren zain geratu da, eskuinarekin gol ikusgarria sartu duena (1-0).
Golak lasaitasuna eman dio euskal taldeari jokoaren erritmoa jaisteko, baina baloiaren kontrola mantenduz. Etxekoak izan dira aurkariaren areara gehien hurbildu direnak, Remiroren atera iristeko modurik aurkitu ez duen Espanyolen aurka.
Hurrengo aukera Oyarzabalen botetatik atera da, Dmitrovic baloia urruntzera behartu duen urruneko jaurtiketa batekin, baina Oskarssonek ezin izan du aldaratzea aprobetxatu.
Korner batean, Espanyol gola bere atean sartzeko zorian izan da, baina atezainak baloia ukitu du, langara desbideratzeko.
Realak abantaila handitu nahian jarraitu du, baina, atsedenaldira joan aurretik, Espanyolek partida berdindu du kontraeraso batean. Javi Hernandezek erdiraketa bikaina egin du eta Roberto Fernandez lurrera bota da baloia harrapatzeko eta gola sartzeko (1-1).
Aldageletatik bueltan partidaren gidoia ez da aldatu eta Realak erasoan agintzen jarraitu du. Horrela, 61. minutuan berriro aurretik jarri da. Oyarzabalek baloia gidatu eta pase ona eman dio Oskarssoni. Islandiarrak ez du huts egin (2-1).
Bisitariek Moscardoren jaurtiketa batekin erantzun dute, baina Remirok ukabilak ondo jarri ditu baloia urruntzeko.
71. minutuan Oskarssonek bere bigarren gola izan du botetan, atezaina lekuz kanpo zegoela, baina defentsa gehiegi gurutzatu zaizkio eta baloia ez da sare barrura iritsi.
Guedesek ere bere aukera izan du burukada batekin, baina Dmitrovicek erreflexuak izan ditu gola saihesteko.
Partidako azken minutuak tirabiratsuak izan dira; Matarazzo ere kanporatua izan da. Hala ere, Realak ondo kontrolatu du egoera eta denboraldiko lehen garaipena eskuratu du.
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