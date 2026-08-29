Realak ezagutzen du Europa Ligako bere egutegia
Talde txuri-urdinak AFC Bournemouthen aurka egingo du debuta Anoetan, irailaren 17an, 21:00etan; azken partida, berriz, Juventusen aurka jokatuko du etxetik kanpo, urtarrilaren 28an, 21:00etan, liga fasea ixteko.
UEFAk Europa Ligako partiden datak eta ordutegiak jakinarazi ditu, baita norgehiagoken ordena ere. Realak debuta egingo du AFC Bournemouthen aurka Anoetan, irailaren 17an, 21:00etan; azken partida, berriz, Juventusen aurka izango da, urtarrilaren 28an, 21:00etan, liga fasea ixteko.
Jarraian, txuri-urdinek jokatuko dituzten partida guztiak ikus daitezke:
- 2026ko irailaren 17an, 21:00etan, AFC Bournemouthen aurka, Anoetan.
- 2026ko urriaren 15ean, 18:45ean, R. Union Saint-Gilloiseren aurka, etxetik kanpo.
- 2026ko urriaren 22an, 21:00etan, Lillestrøm SK taldearen aurka, etxetik kanpo.
- 2026ko azaroaren 5ean, 18:45ean, Olympique Lyonen aurka, Anoetan.
- 2026ko azaroaren 26an, 21:00etan, Crystal Palace F.C. taldearen aurka, etxetik kanpo.
- 2026ko abenduaren 10ean, 21:00etan, SCU Torreenseren aurka, Anoetan.
- 2027ko urtarrilaren 21ean, 18:45ean, FC Viktoria Plzeaviren aurka, Anoetan.
- 2027ko urtarrilaren 28an, 21:00etan, Juventusen aurka, etxetik kanpo.
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