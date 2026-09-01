Gorka Álvarez toma las riendas del equipo femenino de la Real

Gorka Álvarez será el nuevo entrenador del primer equipo femenino de la Real Sociedad. El técnico regresa a Zubieta con un "amplio conocimiento en la profundidad la estructura, la identidad y la manera de entender el fútbol de la Real”, después de haber desempeñado diferentes funciones tanto en los banquillos como en el área de formación. Su llegada “permite dar continuidad al trabajo y al modelo del club”, según se indica en el comunicado oficial hecho público por la Real Sociedad.

La relación de Álvarez con el primer equipo se remonta a la temporada 2017-18, cuando se incorporó como segundo entrenador. Durante esa campaña sumó cinco de nueve posibles puntos gracias a una victoria y dos empates. Posteriormente continuó su carrera en Zubieta en los equipos de tecnificación, así como en el tercer y el segundo equipo. Permaneció tres temporadas en el segundo equipo y consiguió el ascenso a Segunda Federación en la primera de ellas. La pasada temporada la paso en la Liga F como segundo entrenador del SD Eibar.

Ahora afronta un nuevo reto: dirigir al primer equipo femenino de la Real Sociedad. Un proyecto en el que podrá apoyarse en su "conocimiento del club, de la cantera y de varias de las futbolistas", consiguiendo así, según ha dicho el club donostiarra, “facilitar una rápida adaptación y permitir afrontar esta nueva etapa desde el conocimiento y la continuidad”.