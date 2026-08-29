Fitxaketa

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Hector Fortek 2031ra arte sinatu du Realarekin

Bartzelonak berrerosteko aukera eta etorkizunean jokalariaren salmentaren ehuneko bat beretzat gordetzen ditu.

Hector Fort
Hector Fort. Argazkia: @RealSociedad
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Realak ofizial egin du larunbat honetan Bartzelonako Hector Fort hegaleko jokalariaren fitxaketa, 2031ko ekainaren 30era arte sinatu duena kontratua euskal klubarekin.

Bartzelonak berrerosteko aukera eta etorkizunean jokalariaren salmentaren ehuneko bat beretzat gordetzen ditu.

Hector Fortek 2023an egin zuen debuta lehen taldearekin, Txapeldunen Ligako partida batean, Anberesen aurka. Katalanen lehen taldean egon zen bitartean, 30 partida jokatu zituen, Elxera utzita joan arte. Bertan hiru gol sartu zituen.

20 urteko jokalaria balio anitzeko defentsa da, eskuin hegalean, bere posizio naturalean eta ezkerrean joka dezakeena. Hegaletik duen abiaduragatik eta areara iristeko duen gaitasunagatik nabarmentzen da.

Fitxaketak Futbola Real Sociedad

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