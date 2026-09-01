Dario gorriz etxekoen aurrean eta Altuna aurrekanporaketan, San Mateo torneoan
San Mateoetako pilota torneoa aurkeztu dute gaur Logroñon. Irailaren 18tik 27ra bitarte jokatuko da. Atarikoetan, A Multzoan Jaka-Mariezkurrena, Zabala-Rezusta eta Artola-Albisu Larrazabal-Iztueta arituko dira. B multzoan, Laso-Landa, Dario-Zabaleta eta Ezkurdia-Martija, Altuna-Bikuña.
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Hirugarren puntua, Artola eta Rezustarentzat (22-20)
Artolak eta Rezustak 22-20 garaitu dituzte Larrazabal eta Zabaleta, eta hirugarren puntua eskuratu dute CaixaBank Mastersen.
Laso eta Iztueta dira Bilboko Aste Nagusiko txapeldunak
Lasok eta Iztuetak irabazi dute 2026ko Bilboko Aste Nagusiko txapelketa, finalean Elordi eta Zabaleta 11-22 garaituta. Hasieratik agindu dute markagailuan, eta, gorriek hurbiltzea lortu duten arren, azken tantoetan jaun eta jabe izan dira urdinak.
2026ko CaixaBank Masterseko sailkapena, emaitzak eta egutegia
Txapelketa uztailaren 17an hasiko da, eta urriaren 4an amaitu; finala Iruñean jokatuko dute, Nafarroa Arenan.
Etxeberriak eta Imazek Laso eta Martija menderatu dituzte, 18-22, eta CaixaBank Mastersko sailkapena are gehiago estutu dute
Peio Etxeberria Altuna III.aren ordez aritu da, Zarautzen; nafarrak eta Imazek bikotearen aurreneko puntua eskuratu dute, eta Lasok eta Martijak, ordea, bi puntu dituztela jarraitzen dute.
Elordik eta Mariezkurrena II.ak argi menderatu dituzte Ezkurdia eta Albisu, CaixaBank Mastersean (8-22)
Bikote urdina hasieratik izan da oso nagusi, Elizondon ostiral gauean jokatutako partidan, eta, hala, 3 puntu daramatza txapelketan; Ezkurdiak eta Albisuk, ordea, puntu bakarra dute sailkapenean.
Laso-Martija gailendu dira Zarautzen, Artola-Rezustaren aurka (20-22)
Lasok eta Martijak 20-22 hartu dituzte mendean Artola eta Rezusta, Zarautzen jokatu den Caixabank Masterseko laugarren jardunaldian. Txapelketako bigarren garaipena lortuta, sailkapeneko bigarren postua lortu du bikoteak.
Laso eta Iztueta nagusitu dira Donostia Hiria Torneoan
Lasok eta Iztuetak 19-22 garaitu dituzte Ezkurdia eta Zabaleta Donostia Hiria Torneoko finalean. Lehen tantoak gorrienak izan diren arren, partida berdindu egin da eta, azkenean, Baikoko bikotea nagusitu da.
Ezkurdia eta Zabaleta Donostia Hiria Torneoaren finalerako sailkatu dira, neurketa gogor, parekatu eta zirraragarria jokatuta (22-21)
Bikote nafarrak Jokin Altunak eta Beñat Rezustak osatutako bikote gipuzkoarra mendean hartu zuen asteazkenean, finalerdietan. Horrela, Joseba Ezkurdiak eta Jose Javier Zabaletak Unai Laso eta Martxel Iztuetaren aurka neurtuko dituzte indarrak ostiral honetan, final handian. Bi finalak, Seriea A eta B, zuzenean eskainiko ditu EITBk, eta pilota jaialdia 21:00etan hasiko da.
Lasok eta Iztuetak Donostia Hiria Torneoaren finalerako txartela lortu dute
Aurrelari nafarrak eta atzelari gipuzkoarrak Peña eta Albisu hartu dituzte mendean, finalerdietan (22-12). Martxel Iztueta atzeko koadroetan nagusitu da, eta Bizkarretako aurrelariak ere atzean kargatu du jokoa. Ataun atzelariak ezin izan die aurre egin, eta bikote irabazleak abantaila hartu du markagailuan.