IRAILAK 18-27
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Dario gorriz etxekoen aurrean eta Altuna aurrekanporaketan, San Mateo torneoan

Iragarkia
LOGROÑO 01/09/2026.- Foto de grupo en el paseo del Espolón de Logroño, con pelotaris y organizadores. Pelota Pro Liga y CaixaBank como patrocinador oficial, han presentado el Torneo de San Mateo de pelota a mano profesional 2026 que se disputará en el frontón Adarraga del 18 al 27 de septiembre, cerrando así el calendario de verano de pelota profesional. EFE/Raquel Manzanares
18:00 - 20:00
2026ko San Mateo pilota torneoko aurkezpena, Logroñon. Argazkia: EFE
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Azken eguneratzea

San Mateoetako pilota torneoa aurkeztu dute gaur Logroñon. Irailaren 18tik 27ra bitarte jokatuko da. Atarikoetan, A Multzoan Jaka-Mariezkurrena, Zabala-Rezusta eta Artola-Albisu Larrazabal-Iztueta arituko dira. B multzoan, Laso-Landa, Dario-Zabaleta eta Ezkurdia-Martija, Altuna-Bikuña. 

Dario Gomez Jokin Altuna San Mateo Txapelketa 2026 Pilota Esku-pilota Esku pilotako beste lehiaketa batzuk

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Donostia-Hiria-Aspe-finalerdia-Ezkurdia-Zabaleta-vs-Altuna-Rezusta-22-21
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ezkurdia eta Zabaleta Donostia Hiria Torneoaren finalerako sailkatu dira, neurketa gogor, parekatu eta zirraragarria jokatuta (22-21)

Bikote nafarrak Jokin Altunak eta Beñat Rezustak osatutako bikote gipuzkoarra mendean hartu zuen asteazkenean, finalerdietan. Horrela, Joseba Ezkurdiak eta Jose Javier Zabaletak Unai Laso eta Martxel Iztuetaren aurka neurtuko dituzte indarrak ostiral honetan, final handian. Bi finalak, Seriea A eta B, zuzenean eskainiko ditu EITBk, eta pilota jaialdia 21:00etan hasiko da.

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