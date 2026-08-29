F LIGA
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Logroñok Realaren zalantzak zigortu ditu Zubietan (0-2)

Iragarkia
Ava Seelenfreund
18:00 - 20:00

Ava Seelenfreund Realeko jokalaria, partidan zehar. Argazkia: EITB.

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Azken eguneratzea

Aste zaila da Realarentzat. Askeazkenean 5-2 galdu zuen Londresen Chesearen aurka, ostegunean Arturo Ruiz entrenatzaileak bere kargua utzi zuen eta gaur goizean 0-2 galdu du Logroño United taldearen aurka F Ligako debutean, Zubietan. Errioxarren golegileak Mawete eta Cris izan dira, bigarren zatian.

Futbola Real Sociedad Moeve F Liga

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