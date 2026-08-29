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Jon Karrikaburu Burgosko jokalaria izango da

Realak eta Burgosek akordioa lortu dute Elizondoko aurrelaria eskualdatzeko. Karrikaburuk Donostiako klubean egindako ibilbidea bukatu du oraingoz, eta Sergio Francisco izango du berriro entrenatzaile.

Jon Karrikabururen prentsaurrekoa
Jon Karrikaburu. Argazkia: EITB
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Azken eguneratzea

Realak eta Burgosek akordioa lortu dute Jon Karrikaburu Gaztela eta Leongo taldera eskualdatzeko. Horrela, Elizondoko aurrelariak amaiera eman dio Donostiako klubeko jokalari izateari, hainbat urtez Realaren egiturari lotuta egon eta utzita hainbat taldetatik igaro ondoren.

Karrikaburu 2014an iritsi zen Realera, eta aurrera egin zuen txuri-urdinen harrobiko maila ezberdinetan. 2021-22 denboraldian nabarmendu zen gehien, Sanserekin Hypermotion Ligan bikain aritu ondoren lehen taldera jauzi egin zuenean. 11 gol sartu zituen denboraldi hartan.

Azken urteotan, aurrelari nafarrak hainbat taldetan jokatu du utzita. Leganesen, Alavesen, Andorran eta Racingen aritu da.

Orain, Plantion, Sergio Franciscorekin elkartuko da berriro, Real Sociedad C taldean aritu zenean aurrelari gisa etekinik onena atera zion teknikariarekin.

Realak eskerrak eman dizkio Karrikabururi urte hauetan guztietan klubarekin izan duen konpromisoagatik, eta onena opa dio etorkizun pertsonal zein profesionalean.

Futbola Real Sociedad

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