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Arturo Ruizek Realeko entrenatzaile kargua utzi du

Emakumezkoen taldeko teknikariak bere kontratuan aurreikusitako kalte-ordaina ordainduko du bere irteera gauzatzeko.
(Foto de ARCHIVO) Arturo Ruiz, head coach of Real Sociedad, gestures during the Spanish Women League, Liga F, football match played between Real Madrid and Real Sociedad at Alfredo Di Stefano stadium on December 06, 2025, in Valdebebas, Madrid, Spain. Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press 06/12/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Arturo Ruiz Real Madrilen aurkako partida batean. Argazkia: Europa Press
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Arturo Ruizek Realari jakinarazi dio klubarekin zuen kontratua bertan behera uzteko erabakia. Realak bere komunikatuan azaldu duenez, entrenatzaileak hitzarmenean aurreikusitako kalte-ordaina ordainduko du bere irteera gauzatzeko.

Klubak jakitera eman duenez, bere ordezkoa izendatu arte, Maider Castillok hartuko du taldearen ardura, Fernando Torresekin, orain arteko bigarren entrenatzailearekin, eta Aitor Resenderekin, B taldeko lehen entrenatzailearekin batera. Oharrean jakinarazi dutenez, “klubak datozen egunetan jakinaraziko du nork hartuko duen lehen taldearen zuzendaritza".

Ruizen erabakiak berehalako ondorioak eduki ditu, ez du gaur arratsaldean Zubietan egin duten entrenamendua zuzendu.

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