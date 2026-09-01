FÚTBOL FEMENINO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Ainhoa Moraza: “Fue una sorpresa que Arturo lo dejara; el ‘timing’ de la decisión no fue el más adecuado”

Publicidad
Ainhoa Moraza
18:00 - 20:00
Ainhoa Moraza, jugadora de la Real Sociedad.
Euskaraz irakurri: Ainhoa Moraza: “Inork ez zuen espero Arturo joatea; ez dut uste momentu onenean hartutako erabakia izan zenik”
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

Arturo Ruiz, ex entrenador de la Real Sociedad, renunció al cargo tras jugar el primer partido de la Liga de Campeones y a dos días del inicio de la Liga. La jugadora Ainhoa Moraza ha declarado que no ha sido fácil, pero que el equipo está "tranquilo" y “con ganas de seguir trabajando”.

Arturo Ruiz deja el cargo de entrenador de la Real Sociedad
Fútbol Real Sociedad Mujeres deportistas Liga F Moeve UEFA Champions League

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X