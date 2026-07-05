DENBORALDIAURREA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Baikortasuna eta giro ona Zubietan: “Aurten Europa Liga irabaziko dugu”

Iragarkia
Buen ambiente y optimismo en Zubieta
18:00 - 20:00
Giro bikaina izan da gaur Zubietan.
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Reala hasi da hurrengo denboraldia prestatzen eta gaur goizean entrenamendua egin du ateak zabalik Zubietan. Zale txuri-urdinek gogotsu jarraitzen dute euren taldeak arrakasta gehiago lortzeko.

Futbola UEFA Europa Liga Real Sociedad EA Sports Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X