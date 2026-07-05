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Optimismo y buen ambiente en Zubieta: “Este año ganamos la Europa League”

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Buen ambiente y optimismo en Zubieta
18:00 - 20:00
Gran ambiente el que se ha vivido hoy en Zubieta.
Euskaraz irakurri: Baikortasuna eta giro ona Zubietan: “Aurten Europa Liga irabaziko dugu”
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KIROLAK EITB

Última actualización

La Real Sociedad ya ha empezado a preparar la próxima temporada y esta mañana ha realizado un entrenamiento a puertas abiertas en Zubieta. La afición txuri-urdin está deseosa de seguir viendo a su equipo cosechar éxitos.

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