Reala lanera bueltatu da Zubietan
Reala izan da euskal taldeen artean lehena lanera bueltatzen. Pellegrino Matarazzok 28 jokalari izan ditu bere esanetara Zubietan. Brais Mendez bere taldekide ohiei agur esatera gerturatu da.
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Realak Columbus Crew Soccer talde estatubatuarrari saldu dio Brais Mendez
Erdilari galiziarrak 166 partida ofizial jokatu eta 33 gol egin ditu Realarekin. 2022ko udan iritsi zen Donostiara Celtatik.
Mirari Uria azpeitiarrak ez du Realean jarraituko
Talde txuri-urdinak azaldu duenez, bi aldeek, adostasunez, 2026/27 denboraldira arte lotzen zituen kontratua etetea erabaki dute.
Realak Kazunari Kita erosi du, eta atzelari japoniarrari 2030era arte kontratua egin dio
Atzelari japoniarrak utzita jokatu zuen Sansen iragan denboraldian. Talde txuri-urdinak Kyota Sanga talde japoniarrari dagoeneko jakinarazi dio erabakia.
Aritz Elustondok PAOKen jokatuko du
Hiru denboraldirako sinatu du Reala utzi ondoren.
Elene Guridik utzita jokatuko du Granadan datorren denboraldian
Realak eta Granadak akordioa lortu dute erdilariak Andaluziako taldean utzita joka dezan 2026-27 denboraldiaren amaierara arte. Guridik han bilatuko ditu bere progresioa bultzatzeko behar dituen minutuak eta konfiantza.
Maria Molinak 2027ra arte berritu du Realarekin
Kataluniako defentsak beste denboraldi batez luzatu du talde txuri-urdinarekin duen lotura, iragan urtarrilean izandako meniskoko lesiotik osatzen jarraitzen duen bitartean.
Alex Marchalek 2029ra arte luzatu du bere kontratua Realarekin
Gorraizeko aurrelaria kadete mailan iritsi zen talde gipuzkoarrera, eta aurten 32 neurketa jokatu ditu Hypermotion Ligan.
Realak Ainhoa Marin aurrelari kataluniarra fitxatu du
Futbolaria Deporretik iritsi da. Jokalariak, Policlinica Gipuzkoan azterketa medikoa egin eta Anoetako bulegoetan kontratua sinatu ondoren, adierazi du "ilusio handiarekin" dagoela eta "Realari laguntzeko gogo handia" duela.
Mikel Oyarzabal, 1950etik Munduko Txapelketa batean gutxienez bi gol sartzen dituen lehen euskal jokalaria
Realeko aurrelariak, multzo faseko bigarren jardunaldian, bi gol egin dizkio Saudi Arabiari; hala, 1950ean, Suedian, Telmo Zarrak eta Silvestre Igoak hurrenez hurren lau eta bi gol sartu zituztenetik, Munduko Txapelketa berean gutxienez bi gol lortu dituen lehenengo euskal futbolaria da.