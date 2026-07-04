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Reala lanera bueltatu da Zubietan

Iragarkia
Reala lanera bueltatu da Zubietan
18:00 - 20:00
Matarazzo eta Marin, Zubietan.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Reala izan da euskal taldeen artean lehena lanera bueltatzen. Pellegrino Matarazzok 28 jokalari izan ditu bere esanetara Zubietan. Brais Mendez bere taldekide ohiei agur esatera gerturatu da.

Futbola Real Sociedad EA Sports Liga

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